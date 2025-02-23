Zeynep-Volkan Demirel çifti üçüncü kez çocuk sevinci yaşadı: İşte bebeğin ismi

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'den müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin üçüncü kızı dünyaya geldi. Müjdeli haberi Volkan Demirel duyurdu.

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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Sever, 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Yade ve Yeda adında iki kızları olan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı.

Müjdeli haberi, Volkan Demirel, sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Hoş geldin" notunu düştü.

Üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Demirel çiftinin minik kızlarına Yasmin adını verdiği ortaya çıktı.