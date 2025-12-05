Dilan Çiçek Deniz'den Suudileri büyüleyen güzellik! Dünya yıldızları ile kırmızı halıda yürüdü...
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 4 Aralık Perşembe akşamı başlayan Red Sea Uluslararası Film Festivali’nde kırmızı halıya çıkan ikili, Hollywood ve dünya sinemasının yıldızlarıyla birlikte yürüdü.
Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu katıldıkları festivalde nefesleri kestiler.
Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivalinin açılış gecesinde kırmızı halının en çok ilgi gören isimleri arasında yer aldı...
Davetlilerden yoğun ilgi gören Deniz ve Çayoğlu, gece boyunca objektiflerin odak noktalarından biri oldu.
İkilinin festival kapsamında çeşitli panellerde ve özel film gösterimlerinde de yer alacağı öğrenildi.
