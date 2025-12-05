Güllü'nün şüpheli ölümüne dair akılalmaz iddia: ''Kameramda itildiği an var!''

Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinin camından düşerek gerçekleşen ölümüyle ilgili başlatılan detaylı soruşturma her geçen gün derinleşirken, yeni çarpıcı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak ismini paylaşmak istemeyen bir komşu, kendi güvenlik kamerasının Güllü'nün camdan düşüp öldüğü anlara dair şüpheli görüntüler kaydettiğini söyleyerek önemli açıklamalar yaptı. Yaptığı çarpıcı açıklamalar, soruşturmaya yeni bir boyut kazandırabilir. Bu iddialar akıllardaki cinayet ihtimallerini yeniden ortaya çıkardı. İşte detaylar...