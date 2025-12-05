Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşten'in kızı 10 yaşına bastı! Duygusal mesajlara yorum yağdı...
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada'nın 10. yaşını sosyal medya üzerinden duygusal bir kutlama ile taçlandırdı. Eski eşi Melis İşiten'in de katıldığı kutlamada, Kaygılaroğlu, Ada'nın doğduğu gün çekilmiş fotoğrafları paylaştı ve 'İyi ki bizim kararımızsın çocuk' sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.
ADA 10 YAŞINA GİRDİ
Uraz Kaygılaroğlu ile 2014–2019 yılları arasında evli olan oyuncu Melis İşiten'in kızları Ada, 10 yaşına bastı. Çift, kızlarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
KAYGILAROĞLU'NDAN KIZINA DUYGU DOLU SÖZLER
Kaygılaroğlu, Ada'nın doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafları paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Hayatımıza kattığın anlam bambaşka Ada hanım… Seni dünyaya getirmek en güzel kararlardan biriydi.