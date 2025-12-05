Yurtdışında yaşıyordu! Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan kanser tedavisi sonrası açıklama...

Irmak Ünal, paylaşımına şu sözlerle devam etti: “Bir şekilde sağ çıktım… çocuklarım ve ben, üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik. Aydınlanmayla delilik arasındaki o ince çizgide kendimi tekrar tekrar buluyorum. Şu anda Asya topraklarında bir yerlerde, kahvemi yudumlayan şaşkın bir astronot gibiyim."