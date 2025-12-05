Yurtdışında yaşıyordu! Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan kanser tedavisi sonrası açıklama...
Ünlü oyuncu Irmak Ünal, Bali'de çocuklarıyla birlikte geçirdiği sakin yaşamında, uzun süredir meme kanseri ile mücadele ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımda, tedavi sürecinin zorluklarına rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı. Ünal, “Çocuklarım ve ben, üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik” şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.
Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan Irmak Ünal, uzun yıllar boyunca ekranlardan uzaktı. Kariyerini noktalayarak Bali'ye yerleşen Ünal, son olarak meme kanseriyle mücadelesini tüm dünyayla paylaştı.
Geçtiğimiz Ocak ayında kanser olduğunu öğrenen ünlü oyuncu, duygusal bir açıklama yaparak bu sürecin hem zorlu hem de dönüştürücü olduğunu ifade etmişti.
“Sonuçları ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… Ne sürpriz!” şeklinde ifade ettiği o anları anlatan Ünal, yaşadığı süreçte çok zorlanmasına rağmen güçlü kalmayı başardığını belirtti. Ünal, tedavi sürecinde yaşadığı duygusal dalgalanmaları, "Kaosun renkleri, beklenmedik sahne değişimleri ve ben… tüm o hengamenin içinde uzay kostümümle 'güzel görünmeye çalışırken' aslında Allah yazılımımı güncelliyormuş" şeklinde esprili bir şekilde aktardı.
Irmak Ünal, paylaşımına şu sözlerle devam etti: “Bir şekilde sağ çıktım… çocuklarım ve ben, üç silahşörler olarak bir sınav daha verdik. Aydınlanmayla delilik arasındaki o ince çizgide kendimi tekrar tekrar buluyorum. Şu anda Asya topraklarında bir yerlerde, kahvemi yudumlayan şaşkın bir astronot gibiyim."