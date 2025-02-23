Derbi heyecanı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de toplam 5 oyuncu eksik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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Rekabette 30 yılı kapsayan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 3 oyuncu eksik

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

Son 5 derbide üstün taraf Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

Gol umudu Osimhen

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımının gol yükünü sırtlıyor.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Kalede tercih merak konusu

Fenerbahçe'de, Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla derbi öncesinde kaledeki tercih merak konusu oldu.

Savunmada Çağlar ve Djiku'nun dönüşüyle eli güçlenen teknik direktör Mourinho'nun, derbi öncesinde kalede de karar vermesi gerekecek.

Sarı-lacivertlilerde sezon boyunca sağlıklı durumdayken Dominik Livakovic kaleyi korurken, Hırvat kalecinin yokluğunda İrfan Can Eğribayat görev almıştı.

Mourinho 3'lüyü bozmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak.

Sistem değişikliğinin ardından takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcı, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.

RAMS Park'ta son derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti.

Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.