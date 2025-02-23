Fenerbahçe'de yönetim kesenin ağzını açtı! Futbolculara derbi için dev prim! Böylesi görülmedi...

Takımda moraller yüksek

Şampiyonluk mücadelesinde kritik öneme sahip olan maç öncesi futbolcu ve yönetim ekibinin morali bir hayli yüksek. Bunda UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamanın etkisi büyük. Buna rağmen harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, derbi öncesi bir dizi çalışma yapacak.