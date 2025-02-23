Fenerbahçe'de yönetim kesenin ağzını açtı! Futbolculara derbi için dev prim! Böylesi görülmedi...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Yarın oynanacak kritik derbi öncesi takımı motive etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, adeta kesenin ağzını açtı.
Süper Lig'in 25'inci haftası dev derbiye ev sahipliği yapacak. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Yarın oynanacak kritik mücadele ile sarı lacivertliler, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefliyor.
Takımda moraller yüksek
Şampiyonluk mücadelesinde kritik öneme sahip olan maç öncesi futbolcu ve yönetim ekibinin morali bir hayli yüksek. Bunda UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamanın etkisi büyük. Buna rağmen harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, derbi öncesi bir dizi çalışma yapacak.
Sabah'ın haberine göre; yönetim Samandıra'ya giderek takımla motivasyon toplantısı gerçekleştirecek.
Prim için çılgın rakam!
Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek için derbinin primini hafta içerisinde açıklamayan yönetim, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz gözüyle bakılan kritik mücadele için çılgın bir rakam belirledi.