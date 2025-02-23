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HABER /  DÜNYA

Rusya Dışişleri Bakanı yarın Ankara'ya gelecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Dışişleri Bakanı yarın Ankara'ya gelecek

 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın başkent Ankara'da bir araya gelecek.

Fidan'ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili işbirliği konuları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Lavrov, Türkiye’ye son ziyaretini 18 Ekim 2024'te, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı çerçevesinde yapmıştı.

Bakan Fidan, Lavrov'la en son 20 Şubat'ta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Johannesburg'da görüşmüştü.

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