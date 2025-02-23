AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne, 10 siyasi partinin temsilcileri katıldı.

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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, çalışmalarını sürdürüyor. Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip ediyor.

Kongreye, Anavatan Partisi genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Umut Çınar, Büyük Birlik Partisi genel başkan yardımcıları Tevfik Eren ile Nihat Gürbüz, CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Volkan Demir, Demokratik Sol Parti Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydoğmuş, Hür Dava Partisi Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Bozdaş, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, MHP genel başkan yardımcıları Zühal Topçu ve Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan katıldı.