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Yüz lekelerinizden kurtulurken bu hataya düşmeyin

Yüz lekelerinizden kurtulurken bu hataya düşmeyin

Yüz lekelerinden kurtulmak isterken daha büyük cilt sorunlarına yol açmayın. Medipol Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, bilinçsiz uygulamaların cilt sağlığını tehdit ettiğini belirterek “Lekelerin nedenini doğru tespit etmek, güvenli ve etkili bir tedavi için önemlidir” uyarısında bulundu.

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Yüzdeki lekeler, estetik kaygıların yanı sıra sağlık sorunlarına da işaret edebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, yüz lekelerinin tedavisinde doğru tanının ve kişiye özel protokollerin önemini vurgulayarak, kişilerin gelişigüzel yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

“KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PROTOKOLLERİ GELİŞTİRİLMELİ”
Yüzde leke yapan faktörlerin belirlenmesiyle birlikte mezoterapi, peeling, lazer, medikal ürünler ve kremler gibi tedavi seçeneklerinin değerlendirileceğini belirten Prof. Dr. Balevi, sabit bir yöntemle her hastaya aynı tedavinin uygulanmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Balevi, “Net bir tanı ve kişiye özel tedavi protokolleri uygulanmalıdır. Doğru tedavi, başarıyı getirir. Yanlış yaklaşımlar geri dönüşü zor olan komplikasyonlar doğurabilir.” şeklinde konuştu.

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