AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı! Hazırlıklar tamamlandı, 100 binin üzerinde bir katılım bekleniyor

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlık süreci tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından partililerin Ankara'daki 8. Olağan Büyük Kongre'de bir araya gelmesi bekleniyor.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım beklediklerini belirtti.

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7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

AK Parti'nin 11,3 milyon üyesinin tamamı davet edildi

AK Parti'nin 11,3 milyon üyesinin tamamının davet edildiğini bildiren Kandemir, salonda 100 binden fazla katılımcıyla çok coşkulu bir kongre gerçekleştireceklerini söyledi.

9 partiye davet

Kongreye, BBP, CHP, DSP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Vatan Partisi, Yeniden Refah ve Saadet Partisi davet edildi.

Erdoğan'dan büyük kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresine ilişkin bir paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…

3 yeni genel başkan yardımcısı olacak

Ekol Tv'de yer alan habere göre; yeni genel başkan yardımcılıklarının Türk Devletleri ile İlişkiler, Kültür ve Sanat Politikaları ile Sağlık Politikalarından sorumlu olacak şekilde planlandığı öğrenildi. Yeni Genel Başkan Yardımcılıkları kongredeki Tüzük değişikliği oylamasıyla oluşturulacak.