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HABER /  POLİTİKA

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.

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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti'ye katılımlar oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

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