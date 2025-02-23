AKOM, İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı.

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü.

Hava sıcaklığı şehir merkezinde sıfırın altında 2, kuzey ve kırsal bölgelerde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

İBB'nin sorumlu olduğu 4 bin 140 kilometrelik yol ağı boyunca 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla ulaşımı açık tutmak için operasyon yürütüldü.

İstanbul'da ekiplerin 5 gün boyunca sürdürdüğü çalışmalarda 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullanıldı.

Trafikte kalan sürücüler ve sahada çalışan ekipler için 83 bin 700 kumanya ve 72 bin kişilik mobil büfe malzemesi dağıtıldı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde yükselmesi beklenirken, İBB ekipleri buzlanma ve olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.