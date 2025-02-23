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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Kongre Divan Başkanı Abdullah Güler, seçim sonuçlarına göre, 1607 delegenin 1547'sinin oy kullandığını, tüm oyların geçerli olduğunu bildirdi.

Güler, Erdoğan'ın, 1547 oyun tamamını alarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

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