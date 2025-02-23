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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti'ye katılımlar oldu.

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı
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