AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri belli oldu. MKYK'da İYİ Parti'den istifa eden isimler Kürşat Zorlu ve Ünal Karaman, eski futbolcu Mesut Özil gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

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AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni yapıyor. Gözler parti yönetiminde yapılacak değişikliklerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre paylaşımında kullandığı "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadeleriyle de değişim mesajı vermişti. NTV'de yer alan habere göre AK Parti'de MKYK ve MDK listeleri belli oldu.

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)

ASIL ÜYE ADAYLARI

1. Abdulkadir Develi

2. Abdurrahman Akyüz

3. Ahmet Baha Öğütken

4. Ahmet Bilal Kıymaz

5. Ahmet Büyükgümüş

6. Ahmet Mücahit Arınç

7. Ali İhsan Yavuz

8. Ayşe Keşir

9. Aziz Babuşcu

10. Belgin Uygur

11. Cengiz Tokmak

12. Cihad Terzioğlu

13. Çiğdem Karaaslan

14. Derya Ayaydın

15. Dursun Ataş

16. Efkan Ala

17. Erkan Güral

18. Erkan Kandemir

19. Eyüp Kadir İnal

20. Fahrettin Yahşi

21. Fatih Sadullah Selam

22. Fatih Şahin

23. Fatma Betül Sayan Kaya

24. Fadime Zehra Şener

25. Gökhan Diktaş

26. Halit Yererbakan

27. Hamza Dağ

28. Hasan Basri Yalçın

29. Hayati Yazıcı

30. Haydar Ali Yıldız

31. Hilal Kalyoncu Koç

32. Hilmi Türkmen

33. Hülya Terzioğlu

34. Hüseyin Yayman

35. İdris Nebi Hatipoğlu

36. İsmet Gergerli

37. Kürşad Zorlu

38. Mahir Ünal

39. Mehmet Kırmızı

40. Mehmet Umut Tuncer

41. Melek Duman

42. Menderes Mehmet Tevfik Türel

43. Mesut Özil

44. Muhammed Faruk Acar

45. Mustafa Demir

46. Mustafa Elitaş

47. Mustafa Hulki Cevizoğlu

48. Mustafa Nedim Yamalı

49. Mustafa Özkan

50. Mustafa Şen

51. Naim Makas

52. Nihat Zeybetçi

53. Nilhan Ayan

54. Osman Gökçek

55. Ömer Çelik

56. Ömer Faruk Besli

57. Ömer İleri

58. Ömer Serdar

59. Önder Matlı

60. Sadettin Hülagü

61. Selçuk Sümer

62. Serap Yazıcı Özbudun

63. Serpil Kavrak

64. Sevan Sıvacıoğlu

65. Sevilay Tuncer

66. Seyithan İzsiz

67. Temel Başalan

68. Türk İslam Karakoç

69. Umut Arman Sonay

70. Ünal Karaman

71. Veli Arslan

72. Yusuf Ziya Yılmaz

73. Zafer Sırakaya

74. Zakir Avşar

75. Ziya Serdar Kılıç

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)

ASIL ÜYE ADAYLARI

1. Abbas Aydın

2. Ayşe Deniz Çelik

3. Büşra Koyuncu

4. Cemaş Sarıhan

5. Mehmet Sarı

6. Melek Çiçek

7. Mir Sedrettin Karahan

8. Muaz Ergezen

9. Muhammet Ali Yılmaz

10. Ömer Faruk Sevgili

11. Salih Çetinkaya

12. Saliha Dönmez

13. Sena İpşirli

14. Zahir Soğanda

15. Zeynep Gül Yılmaz