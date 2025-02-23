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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

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2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı.

Bugün saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, saat 13.00'te sona erdi. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-MSÜ'nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek. Sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

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