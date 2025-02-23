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Sinop’ta il genelinde eğitime yarın ara verildi

Sinop’ta il genelinde eğitime yarın ara verildi

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Sinop Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

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