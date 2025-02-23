Süper Lig'de Kayserispor Göztepe'yi tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 44. dakikada Nazon'un attığı golle 1-0 kazandı.

Sergej Jakirovic'in göreve gelmesi ile Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet 2 beraberlik) yakalayan ve küme düşme hattından kurtulma adına kritik bir 3 puanı cebine koyan Kayserispor, puanını 24 yaptı. Süper Lig'de son 4 maçta 3. yenilgisini alan Göztepe ise 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe de evinde Samsunspor ile 3 puan karşılaşmasına çıkacak.

Maçtan dakikalar:

31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nazon'un ilk rakibini geçtikten sonra şutunda, savunma yatarak kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda, top direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Nazon altıpas üzerinde topu ağlarla buluşturdu: 1-0

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde altıpas içerisinde Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan Djalma'nın ortasına hareketlenen Matsuki'nin altıpas üzerinde gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

55. dakikada sağ kanttan topu taşıyan Cardoso, uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Nazon'u topla buluşturdu. Ceza saha içerisinde savunma oyuncusunu çalımlayan Nazon'un şutunda, kalesini terk eden Lis topu yatarak çeldi.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Gözkepe atağında Nazım Sangare'nin ortasında altıpas içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

90+5. dakikada Ackah'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, savunma oyuncuları kaleye yönelen topu yatarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.