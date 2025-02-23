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Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi

Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi

Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Bartın'da da ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının ardından üniversitede eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu

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Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bartın

Bartın Üniversitesi de kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğinin duyurulmasının ardından açıklama yaptı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 24 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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