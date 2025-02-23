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DSP, BBP ve HÜDA PAR’dan Erdoğan’a tebrik telefonu

DSP, BBP ve HÜDA PAR’dan Erdoğan’a tebrik telefonu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini telefonla ayrı ayrı arayan DSP Genel Başkanı Aksakal, BBP Genel Başkanı Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile ayrı ayrı görüştü.

Genel başkanlar, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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