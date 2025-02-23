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HABER /  POLİTİKA

İşte AK Parti'nin yeni MYK listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın gücünü vurgularken, yeni MYK üyelerini duyurdu. Genel başkan vekilliklerine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş devam ederken, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Kürşad Zorlu ise Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 17.46’da başlarken, 18.01’de sona erdi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının sonrası konuştu. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar: "AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. Burada Cumhur İttifakı'nın gücünü kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz her yerde gördük.

İlk MKYK toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarla ilgili talimatları oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK belli oldu."

AK PARTİ'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU

Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, görevlerine devam edecek.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür Politikaları Başkanı olarak görevlendirildi.

Kürşad Zorlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

İŞTE YENİ MYK LİSTESİ

Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel

Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan

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