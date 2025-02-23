AK Parti'nin kongreye özel olarak hazırladığı müzikler büyük beğeni aldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, parti tarafından kongreye özel hazırlanan müzikler çalındı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AK Parti tarafından kongreye özel hazırlanan müzikler çalındı.

Sözlerini AK Parti'nin seçim kampanyalarını yürüten Ertan Aydın'ın yazdığı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğlulları tarafından seslendirilen "Söylensin Şarkımız" ile söz ve müziği Hacıoğlulları'na ait "Bir Kurtuluş Mehteri" isimli şarkılara Bilkent Senfoni Orkestrası da eşlik etti.

Salondakilerin büyük beğenisini alan şarkılar seslendirilirken sahnede ışık gösterisi düzenlendi.