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Anderlecht - Fenerbahçe maçında tribün karıştı, hakemler soyunma odasına gitti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin Anderlecht ile karşılaştığı mücadelede tribünlerdeki arbede nedeniyle hakem heyeti ve oyuncular sahadan çekildi. Ancak kısa bir süre sonra hakem ve futbolcular tekrar sahaya dönerek maçı sürdürdü.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Anderlecht ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında ilginç gelişmeler yaşandı.

Tribünlerde çıkan arbede nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Hakem heyetinin ardından iki takım oyuncuları da sahadan çekildiler.

Kısa bir süre sonra hakem ve futbolcular yeniden sahaya döndü, oyun kaldığı yerden devam etti.

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Anderlecht - Fenerbahçe / Canlı
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