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EĞİTİM

İstanbul'da Pazartesi okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilirken, pazartesi günü için de meraklı bekleyiş sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, hava durumunun düzelmesi halinde pazartesi günü okulların açık olacağını belirterek, "Pazartesiden itibaren okulun tadını çıkaracağız" dedi.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. İstanbul'da 21 Şubat 2025 Cuma (bugün) okullar tatil edilirken veliler ve öğrenciler okulların pazartesi günü de tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin aramalar yapmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül tv100'e özel yaptığı açıklamada okulların tatil edilme durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız."

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