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O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışına yasak geldi

O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışına yasak geldi

Sinop Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliği ve trafik güvenliği için alındığı belirtildi.

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Sinop Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasak getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.

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