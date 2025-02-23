Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle tamamlanamadı. Üç kez duran karşılaşma, 70. dakikada hakem Davut Dakul Çelik’in kararıyla 0-0 devam ederken tatil edildi.Abone ol
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 3 kez kar yağışı sebebiyle durdu.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Hakem Davut Dakul Çelik oyunu durdurdu ve takımları soyunma odasına gönderdi.
Mücadele 0-0 devam ederken yarıda kaldı.