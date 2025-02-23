BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  SPOR

Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı

Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle tamamlanamadı. Üç kez duran karşılaşma, 70. dakikada hakem Davut Dakul Çelik’in kararıyla 0-0 devam ederken tatil edildi.

Abone ol

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 3 kez kar yağışı sebebiyle durdu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Hakem Davut Dakul Çelik oyunu durdurdu ve takımları soyunma odasına gönderdi.

Mücadele 0-0 devam ederken yarıda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor'dan muhteşem geri dönüş
Alanyaspor'dan muhteşem geri dönüş
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Ukrayna çağrısı: Yeter artık
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Ukrayna çağrısı: Yeter artık
Almanya'da sandık çıkış anketi açıklandı: Seçim dengeleri değişti
Almanya'da sandık çıkış anketi açıklandı: Seçim dengeleri değişti
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme sağlanacak
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme sağlanacak
O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışına yasak geldi
O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışına yasak geldi
DSP, BBP ve HÜDA PAR’dan Erdoğan’a tebrik telefonu
DSP, BBP ve HÜDA PAR’dan Erdoğan’a tebrik telefonu
İşte AK Parti'nin yeni MYK listesi
İşte AK Parti'nin yeni MYK listesi
Trabzonspor, Gaziantep engelini 3 golle aştı
Trabzonspor, Gaziantep engelini 3 golle aştı
Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu: Ölüm sebebi...
Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu: Ölüm sebebi...
Rize, Ordu ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Rize, Ordu ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi
Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi
Sinop’ta il genelinde eğitime yarın ara verildi
Sinop’ta il genelinde eğitime yarın ara verildi