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Alanyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Alanyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Konuk ekip Yusuf Barasi’nin (33, 37) golleriyle öne geçse de, Alanyaspor Kurtulan’ın kendi kalesine attığı gol (63), Hadergjonaj’ın penaltısı (68) ve Yusuf Özdemir’in son dakikadaki golüyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Alanyaspor 31 puana yükselirken, Adana Demirspor 19. sırada kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Corendon Alanyaspor ev sahibi olduğu maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini 33. ve 37. dakikalarda Yusuf Barasi kaydetti.

Corendon Alanyaspor'un ilk golü 63. dakikada Adana Demirspor'dan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Maçın 68. dakikasında bu sefer Alanyaspor'dan Hadergjonaj penaltıdan skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında ev sahibi takımda Yusuf Özdemir skoru 3-2'ye getiren isim oldu.

Bu golle Corendon Alanyaspor rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından ev sahibi Alanya 31 puanla 9. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise 3 puanla 19. sırada bulunuyor.

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