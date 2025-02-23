BM Genel Sekreteri Guterres’ten Ukrayna çağrısı: Yeter artık

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılına girerken, savaşın sorumlularına "Yeter artık" diyerek tepki gösterdi. Guterres, BM'nin Ukrayna'nın egemenliğini desteklediğini vurgulayarak, gerginliğin azaltılması ve düşmanlıkların sona erdirilmesi için acil çağrıda bulundu. BM'nin barış çabalarına destek vermeye hazır olduğunu belirten Guterres, savaşın sadece Avrupa değil, BM'nin temel ilkeleri için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 3. yılı tamamlanırken savaşın sorumlularına karşı tepkisini "Yeter artık" ifadesiyle ortaya koydu.

Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üçüncü yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu.

Yarın, (24 Şubat'ta) iki ülke arasındaki savaşta 3 yılın geride bırakılacağını vurgulayan Guterres, "Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Ukrayna'ya tam ölçekli işgalini başlatmasının üzerinden üç yıl geçti. Bu trajik olayda, adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa olan acil ihtiyacı yeniden teyit ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"YETER ARTIK"

"Yeter Artık. Üç yıllık ölüm ve yıkımın ardından, bir kez daha acil bir şekilde gerginliğin azaltılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanan Guterrres, BM Sözleşmesi'nin, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü "tam olarak desteklediğini" vurguladı.

"BM ÇABALARI DESTEKLEMEYE HAZIR"

Antonio Guterres, barışa ulaşma yönündeki tüm çabaları "memnuniyetle karşıladığını" belirterek BM'nin bu tür çabaları desteklemeye hazır olduğunu teyit etti.

Guterres ayrıca, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 80 yıl sonra, Ukrayna'daki savaş yalnızca Avrupa'nın barış ve güvenliği için değil, aynı zamanda BM'nin temelleri ve temel ilkeleri için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verdi.