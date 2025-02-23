Liverpool dolu dizgin! City'i deplasmanda devirdiler

Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi 2-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bir gol atıp bir asist yaparak galibiyete büyük katkı sağladı ve Liverpool, 64 puanla en yakın rakibinin 11 puan önünde yer aldı. Bu sonuçla Manchester City ise 44 puanla 4. sırada kaldı.Abone ol
Premier Lig'de 26. hafta maçında Manchester City, sahasında Liverpool ile karşılaştı.
Liverpool mücadeleyi 2-0 kazandı. Muhammed Salah maçta 1 gol ve 1 asistle galibiyette büyük katkı sağladı.
Bu sonuçla birlikte lig lideri Liverpool, en yakın rakibinin 11 puan önünde 64 puana yükseldi. Manchester City ise 44 puanla 4. sırada kaldı.
Liverpool, en yakın rakibi Arsenal'in puan kaybını değerlendirmiş oldu.
SALAH DURDURULAMIYOR!
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.
Bu sezon 39 maçta forma giyen Salah toplamda 51 gol ve asist rakamına ulaştı.