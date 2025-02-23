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Esenyurt'ta Pitbull saldırısı: İki kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta Pitbull saldırısı: İki kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta bir oto yıkama dükkanında bakılan iki Pitbull cinsi köpek, E.A. ve B.E.B. adlı iki kişiye saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Olayı gören vatandaşlar, köpekleri ayırarak yaralıları sağlık ekiplerine ulaştırdı, ancak yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Esenyurt Belediyesi, köpekleri barınağa götürdü ve mahalle sakinleri, bu tür köpeklerin bölgede barındırılmasının yasaklanmasını talep etti.

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Esenyurt'ta oto yıkama dükkanında bakılan 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çınar Mahallesi 1468 Sokak'taki oto yıkama dükkanında bakılan 2 Pitbull cinsi köpek, henüz belirlenemeyen nedenle buradaki E.A. ve B.E.B.'ye saldırdı.

Sesleri duyan çevredekiler köpekleri ayırmaya çalışırken, polis ve sağlık ekiplerine de ihbarda bulundu.

Vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarılan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, 2 Pitbull cinsi köpeği oto yıkamadan alarak barınağa götürdü.

Mahalle sakini Arif Kıraç, sabah balkona çıktığında bir ses duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Duyar duymaz aşağıya koştum. Önce içeriye giremedik. Bir iki arkadaş daha gelince 3 kişi olduk ve araya daldık. 2 Pitbull cinsi köpek hem sahibini hem de içerideki arkadaşını sıkıştırmıştı. Kürek ve sopalarla zor bela ayırdık. Hatta üzerine et verdik. Verdiğimiz ete de gitmediler. Zor ayırdık. Kırmızı renkli olan köpek adamın burnunu tutmuştu. Diğeri ise bacaklarından tutmuştu. Çekerek çıkardık arkadaşları. Bu köpekleri burada barındırmak yasak. Burada barındırmasınlar. İşyerinde, açık alanda çocuklarımız var. Burada hemen yanı başında okul var."

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