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Yeni 10 ve 100 liralık banknotlar geliyor

Yeni 10 ve 100 liralık banknotlar geliyor

Merkez Bankası'nın yeni 100 ve 10 liralık banknotları bugün itibarıyla piyasaya sürüldü.

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Merkez Bankası'nın yeni banknotlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

İmzalar

NTV'de yer alan habere göre yeni banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzaları bulunacak.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.

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