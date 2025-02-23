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Netanyahu: Suriye’nin güneyindeki İsrail işgali kalıcı olacak

Netanyahu: Suriye’nin güneyindeki İsrail işgali kalıcı olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki İsrail işgalinin kalıcı olacağını belirterek, bölgenin tamamen askerden arındırılmasını talep etti. İran’a büyük darbeler vurduklarını söyleyen Netanyahu, hedeflerinin İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu ifade etti. Hamas’ın cenazelerini teslim ettiği esirlerle ilgili konuşurken protesto edilen Netanyahu, Batı Şeria’ya yıllar sonra ilk kez tank sevkiyatı yaptıklarını da açıkladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını verdi.

Askeri mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek Şam'ın güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İran'a çok büyük darbeler vurduk"

"İran rejiminin İsrail'i boğmaya çalıştığını" söyleyen Netanyahu, "İran'a çok büyük darbeler vurduk." dedi.

Netanyahu, İran'ın füze üretim kabiliyetlerine zarar verdiklerini, fakat nihai hedeflerinin nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu kaydetti.

Netanyahu, protesto edildi

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da temas eden Netanyahu, savaşın hedeflerine bağlı olduklarını ve tüm esirlerin geri dönmesini sağlayacaklarını iddia etti.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının esirlerin erken serbest bırakılmasını sağladığını belirterek Trump'a başta yüksek tonajlı bombalar olmak üzere gönderilen silahlar için teşekkür etti.

Konuşması sırasında Hamas'ın cenazelerini teslim ettiği İsrailli esirlerden Bibas ailesinin fotoğrafını gösteren Netanyahu, törene katılanlar tarafından "onları neden kurtarmadınız" sloganlarıyla protesto edildi.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya tank sevk etti

Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılara da değinerek yıllar sonra bölgeye ilk kez tank sevkiyatı yaptıklarını söyledi.

Aynı programda konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları genişletecekleri ve yoğunlaştıracakları mesajı verdi.

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