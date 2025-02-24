İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den öğrencilere mesaj

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı sonrası yaptığı açıklamada 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olmayacağını duyurdu. Hava koşullarının normale döndüğünü belirten Vali Gül, eğitimin planlandığı şekilde devam edeceğini ifade etti.

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İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullara tatil haberi gelmişti. Milyonlarca öğrenci 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyordu.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklama ile yarın okulların tatil olamadığını duyurdu.

Vali Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."