Dehşet! Kardeşini ve yengesini öldürdü

Karabük'te yabancı uyruklu kişi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü.

Abone ol

Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi (29), aynı apartman dairesinde yaşadığı kardeşi Kurban Ali Ahmadi (25) ve yengesi Leeqa Azimi'ye (27) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kurban Ali Ahmadi ve Leeqa Azimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden ticari taksiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerince Eskipazar ilçesinde yakalandı. Bu arada, olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen 5 çocuk, koruma altına alındı.

Cenazeler, incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı, kentteki özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.