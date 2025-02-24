Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi sildi

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın isminin yer aldığı anket düzenledi. Mansur Yavaş önde çıkınca ilerleyen saatlerde anket aniden silindi, Altaylı tartışmaların odağına oturdu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, CHP’nin adayı kim olacak sorusu gündemin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabında yaptığı anketle kamuoyunun nabzını ölçmek istedi. Ancak anket, 230 binden fazla oy kullanıldıktan sonra aniden silindi.

CHP’de 2023 seçimlerinin ardından yaşanan değişim süreci, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni bir yarışa dönüştü. Partinin adayı kim olacak sorusu her gün yeni tartışmalara yol açarken, gazeteci Fatih Altaylı’nın yaptığı anket ve ardından yaşananlar gündeme damga vurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabında bir anket başlatarak takipçilerine şu soruyu yöneltti:

Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?

Ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na karşı önde çıktı.

Yüzde 58 Mansur Yavaş, yüzde 42 Ekrem İmamoğlu yönünde oy kullandı. Ankete 230 binden fazla kişi katıldı. Ancak, anket ilerleyen saatlerde Fatih Altaylı tarafından silindi.

Anketin silinmesi sosyal medyada tartışma yarattı

Altaylı’nın anketi neden sildiği büyük merak konusu oldu.

Sosyal medyada, anketin silinmesinin Mansur Yavaş’ın önde çıkmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

Fatih Altaylı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Anketin silinmesi, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, Altaylı’nın bilinçli olarak anketi kaldırdığını ve Mansur Yavaş’ın yüksek oy almasının rahatsızlık yarattığını iddia etti.

CHP’nin adayı 23 Mart’ta belli olacak

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta ön seçim yapacak. Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunu yaptı.

Yavaş'tan adaylık sinyali

Ön seçime katılmayacağını daha önce belirten Yavaş ise bu hafta sonu yaptığı açıklamasında "Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e, bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.