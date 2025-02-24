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Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Almanya'da dün yapılan genel seçimde, 19 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.

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Genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarına göre 19 Türk kökenli milletvekili 21. dönem Federal Mecliste görev yapacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türk kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu.

Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel SPD'den parlamentoya seçilen isimler oldu.

Sol Parti'den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis meclise girmeye hak kazanırken CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller'den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi.

CSU'dan da Hülya Düber partisinin ilk Türk kökenli milletvekili oldu.

Almanya'da geçen dönem de 18 Türk kökenli kişi parlamentoya girmişti.

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