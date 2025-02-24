Galatasaray'da derbi maçta kaleye kimin geçeceği belli oldu

Galatasaray'da Günay Güvenç'in başarılı performansının ardından derbide kalecinin kim olacağı konusunda tartışmalar vardı. Teknik direktör Okan Buruk, tercihini Muslera'dan yana kullandı.

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Geçtiğimiz hafta içindeki AZ Alkmaar maçında forma giymeyen Fernando Muslera’nın, Fenerbahçe karşılaşmasında Günay’dan tekrar eldivenleri alması bekleniyor.

İlk yarıda Kadıköy’deki derbide sahaya çıkıp, Volkan Demirel’i geride bırakarak 53 maçla derbilerde en çok forma giyen kaleci unvanını elde eden Muslera, daha sonra Beşiktaş karşısında da kaledeydi.

Uruguaylı kaptan, bu akşam da kaleye geçmesi durumunda 55 derbide forma giyen Bülent Korkmaz’ın rekorunu egale edecek ve 60 derbiyle ilk sıradaki Rıza Çalımbay’ın ardından 2.liğe ortak olacak. =

Muslera (431 maç), daha önce ligde Korkmaz’ı (428 maç) geride bırakmış ve Galatasaray’da lig tarihinin en çok forma giyen ismi olmuştu.