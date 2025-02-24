BIST 9.666
DOLAR 36,44
EURO 38,21
ALTIN 3.451,20
HABER /  SPOR

Kritik derbi öncesi Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Yıldız futbolcu taraftarı kızdırdı

Kritik derbi öncesi Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Yıldız futbolcu taraftarı kızdırdı

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenmişken; sarı-lacivertli yıldızın ayrılık sinyali vermesi taraftarı küplere bindirdi.

Abone ol

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken 25. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu yarışın seyrini büyük oranda belirleyecek.

Rakibini yenerek yoluna devam etmek isteyen ve bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de özlenen başarıyı yakalamak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala beklenmedik bir durum yaşandı.

Brezilya'da bir podcast yayınına katılan Fred, geleceğine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Internacional altyapısında yetişen Fred, Brezilya'ya dönmesi durumunda ilk seçeneğinin yine yuvası olacağını dile getirdi.

"Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor"

Geçen sezon Manchester United'dan gelen ve Fenerbahçe'de orta sahanın patronu olan Fred'in, ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği iddia edildi. Somosfanaticos'taki haberde şu ifadeler yer alıyor: 'Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor ve iki büyük kulübü aklında tutuyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini vurguladı. Favori takımları ise Internacional ve Atletico Mineiro. Inter altyapısında yetişen ve bu takımı tutan Fred, açıkça niyetini belli etti.' 

Kanarya'nın 2023'te 9.75 milyon euro ödeyerek aldığı 31 yaşındaki orta sahanın mukavelesi ise 2027'de sona erecek. Şartların sağlanması halinde yıldız futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da derbi maçta kaleye kimin geçeceği belli oldu
Galatasaray'da derbi maçta kaleye kimin geçeceği belli oldu
74 yaşındaki hastanın kalbini durdurmadan küçük kesi ile kalp kapağı tamir edildi
74 yaşındaki hastanın kalbini durdurmadan küçük kesi ile kalp kapağı tamir edildi
İstanbul'da düğmeye basıldı! 68 adrese eş zamanlı baskın: Onlarca gözaltı
İstanbul'da düğmeye basıldı! 68 adrese eş zamanlı baskın: Onlarca gözaltı
AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir, görevini Büyükgümüş'e devretti
AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir, görevini Büyükgümüş'e devretti
Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi
Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi
CHP’den Kağızman’a kayyum tepkisi: Masa başı oyunlarıyla el koydular
CHP’den Kağızman’a kayyum tepkisi: Masa başı oyunlarıyla el koydular
Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi sildi
Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi sildi
Sinan Akçıl, AK Parti MKYK paylaşımı sonrası Yeşim Salkım'ın hedefi oldu
Sinan Akçıl, AK Parti MKYK paylaşımı sonrası Yeşim Salkım'ın hedefi oldu
Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonunda yeni detay! Savcılıkta itiraf etmiş
Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonunda yeni detay! Savcılıkta itiraf etmiş
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Alış-satış rakamları
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta teknik direktörün görevine son verildi
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta teknik direktörün görevine son verildi