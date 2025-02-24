Kritik derbi öncesi Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Yıldız futbolcu taraftarı kızdırdı

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenmişken; sarı-lacivertli yıldızın ayrılık sinyali vermesi taraftarı küplere bindirdi.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken 25. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu yarışın seyrini büyük oranda belirleyecek.

Rakibini yenerek yoluna devam etmek isteyen ve bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de özlenen başarıyı yakalamak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala beklenmedik bir durum yaşandı.

Brezilya'da bir podcast yayınına katılan Fred, geleceğine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Internacional altyapısında yetişen Fred, Brezilya'ya dönmesi durumunda ilk seçeneğinin yine yuvası olacağını dile getirdi.

"Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor"

Geçen sezon Manchester United'dan gelen ve Fenerbahçe'de orta sahanın patronu olan Fred'in, ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği iddia edildi. Somosfanaticos'taki haberde şu ifadeler yer alıyor: 'Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor ve iki büyük kulübü aklında tutuyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini vurguladı. Favori takımları ise Internacional ve Atletico Mineiro. Inter altyapısında yetişen ve bu takımı tutan Fred, açıkça niyetini belli etti.'

Kanarya'nın 2023'te 9.75 milyon euro ödeyerek aldığı 31 yaşındaki orta sahanın mukavelesi ise 2027'de sona erecek. Şartların sağlanması halinde yıldız futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.