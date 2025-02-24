Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı ve soğuk hava İstanbul'u terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftalık hava tahminlerini yayınladı. 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihlerinde yapılan tahminlere göre, İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini yitirecek. Salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıklar artacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftalık hava tahminlerini yayınladı. İstanbul'da kar yağışı etkisini yitirdi. Yeni haftada sıcaklıklar artmaya başlayacak.

İstanbul'da hava çok bulutlu olacak. Yeni haftanın ilk saatlerinde hava sıcaklıkları en düşük -3 derece olarak ölçüldü, hissedilen sıcaklık ise -5 derece oldu.

Bugün sabah saatlerinde sıcaklıklar 2 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak ve öğlen saatlerinde sıcklıklar 4 derece olarak ölçülecek.

İSTANBUL'DA BUZLANMA YAŞANDI

İstanbul'da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini kentte buzlanmaya bıraktı. Kentte dün gece eksi 5 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları dondu. Yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışının bugün İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi. Haftanın ilk günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



OKULLARA TATİL YOK

İstanbul'da bugün eğitim-öğretime devam edilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül yeni haftada İstanbul'da eğitim-öğretime devam edeleceğini açıkladı.

Vali Gül, "Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarımızda görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkemizin genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak.

İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.çDoğu Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürecek. Meteorolojinin yayınladığı Türkiye geneli tahmin haritasına göre, 24 Şubat'ta iç Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. Kardeniz Bölgesi'nde kar yağışı eksini sürdürecek.