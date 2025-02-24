Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'nda konunun ağaç olmadığını gördüm

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katıldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. "O dönem oradaydım ancak olayın siyasi bir boyuta evrildiğini görünce bir daha katılmadım" diyen Karadağlı, istifa iddialarını da yalanlayarak, "Bakanlıkla uyum içinde çalışıyorum, kimin ne dediğiyle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, göreve getirilmesiyle birlikte yeniden gündeme gelen Gezi Parkı eylemlerine katıldığına dair görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Karadağlı, o dönem binlerce insan gibi Gezi Parkı’na gittiğini ancak olayların siyasi boyut kazandığını fark edince bir daha katılmadığını belirtti.

Sabah gazetesine konuşan Karadağlı, Devlet Tiyatroları’ndaki görevine yoğun bir şekilde odaklandığını vurgulayarak, “Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor. Hayatımı İstanbul’dan Ankara’ya taşıdım. Tüm zamanımı tiyatroya ayırıyorum. Kuruma faydam olsun, tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştıralım diye çabalıyorum” dedi.

"ELEŞTİRİLERİ KİŞİSEL ALMIYORUM"

Göreve geldiği günden bu yana bazı çevrelerden gelen eleştirileri kişisel algılamadığını belirten Karadağlı, “Kim benim yerimde olsa eleştirilirdi. Adım bilindiği için daha fazla gündeme geliyorum. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum, işimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

"İSTİFA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Son dönemde hakkında çıkan istifa iddialarını da yalanlayan Karadağlı, “Devlet Tiyatroları’nda göreve gelen her genel müdür için böyle söylentiler çıkmıştır. Muhsin Ertuğrul ve Cüneyt Gökçer için de aynı dedikodular yapılmıştı. Bakanlıkla en ufak bir problemim olmadı, çok uyum içinde çalışıyoruz. Bu söylentiler tamamen asılsız” diye konuştu.

"DEVLET TİYATROSU'NDA TEKELLEŞME YOK, ÖZEL SEKTÖRDE VAR"

Oyunculuk sektöründe tekelleşmeye dair tartışmalara da değinen Karadağlı, “Devlet Tiyatrosu’nda adam kayırmaca veya tekelleşme söz konusu değil. Ancak özel sektörde bu uzun süredir bilinen bir gerçek. Şimdi daha fazla konuşulmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

"DEVLET TİYATROLARI’NI AMERİKA’YA TAŞIMAK İSTİYORUM"

Kurum için en büyük hayalini de paylaşan Karadağlı, “Devlet Tiyatroları’nı yurt dışında daha çok ülkeye taşımak istiyorum. Özellikle Amerika’da, bizim topraklarımızı en iyi şekilde anlatan bir müzikali sergilemek gibi bir hedefim var” dedi.

GEZİ PARKI AÇIKLAMASI

Tamer Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katılmasıyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Evet, Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi… Ancak kısa sürede konunun yalnızca ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi bir boyuta taşındığını, terör örgütü yandaşlarının sahada olduğunu fark edince, bir daha orada bulunmadım."