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AJet yolcuları bagajlarını elektronik ortamda takip edebilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet yolcuları bagajlarını elektronik ortamda takip edebilecek

 AJet, yolcularının bagaj takibini daha hızlı yapması için yeni bir elektronik takip uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

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AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Apple'ın "Find My Share Item Location (Nesne Konumunu Paylaş)" uygulamasıyla kayıp, geciken veya unutulan bagajların yeri daha çabuk tespit edilerek yolculara teslim edilecek.

Yolcular, "AirTag" veya "Find My" uyumlu ağ aksesuarlarının konumunu güvenli bir şekilde AJet ile paylaşarak bagajlarını daha kısa sürede teslim alabilecek.

Uygulamayla kayıp bagaj sürecinde yaşanan belirsizliklerin en aza indirilmesi ve AJet misafirlerinin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yolcular, AJet’in yeni uygulamasında bagaj konumlarını "https://ajet.com/tr/bagaj-takip" adresi üzerinden şirket ile paylaşılabilecek.

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