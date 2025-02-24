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HABER /  POLİTİKA

Kabine üç haftalık aranın ardından yeniden toplanacak

Kabine üç haftalık aranın ardından yeniden toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak. Üç haftalık aranın ardından gerçekleşecek toplantı saat 15.00’te başlayacak. Toplantının ana gündem maddesini, dış politikadaki gelişmeler oluşturacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantı saat 15.00’te başlayacak.

Kabine toplantısının gündeminde hangi konular var?

NTV'de yer alan habere göre Kabine toplantısının ana gündem maddesini, dış politikadaki gelişmeler oluşturacak.

Geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin, kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD ile Rusya arasındaki görüşmenin çıktılarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Suriye’deki son gelişmeler de kabine toplantısında masaya yatırılacak önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Suriye’deki yeni yönetim ile Ankara arasındaki temaslar, Türkiye’den istenen bazı desteklerin kabinede konuşulması bekleniyor.

Gazze’deki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi ise bir diğer önemli başlık. Ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının, kabinede görüşüleceği öğrenildi.

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