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Hindistan'da fil sürüsü saldırdı 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da fil sürüsü saldırdı 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde fil saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, eyalette düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.

Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

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