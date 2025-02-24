CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında siyasi yasak istendi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkındaki 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Aydın’ın 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasağı istendi.

Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Cem Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında paylaşımda bulunmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.