BIST 9.666
DOLAR 36,44
EURO 38,21
ALTIN 3.451,20
HABER /  GÜNCEL

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında siyasi yasak istendi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında siyasi yasak istendi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Abone ol

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkındaki 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Aydın’ın 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasağı istendi.

Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Cem Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında paylaşımda bulunmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

chp
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: AK Parti, Türkiye'nin yarınlarına önemli katkılar sunacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: AK Parti, Türkiye'nin yarınlarına önemli katkılar sunacak
Türksat için dev veri merkezi kurulacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu
Türksat için dev veri merkezi kurulacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu
475 puanlı üniversiteye kayıt yaptıran İmamoğlu'nun bir önceki yıl aldığı puanı Fuat Uğur paylaştı
475 puanlı üniversiteye kayıt yaptıran İmamoğlu'nun bir önceki yıl aldığı puanı Fuat Uğur paylaştı
Fransa'dan kandırılarak dağa götürülen terörist, yapılan işkenceler sonucu akli dengesini yitirdi
Fransa'dan kandırılarak dağa götürülen terörist, yapılan işkenceler sonucu akli dengesini yitirdi
Boşandığı eşine nafaka yatırmadığı öne sürülen kişi tutuklandı
Boşandığı eşine nafaka yatırmadığı öne sürülen kişi tutuklandı
AJet yolcuları bagajlarını elektronik ortamda takip edebilecek
AJet yolcuları bagajlarını elektronik ortamda takip edebilecek
Türkiye'de evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı arttı! Yabancı gelinlerin çoğu Suriyeli ve Özbek
Türkiye'de evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı arttı! Yabancı gelinlerin çoğu Suriyeli ve Özbek
Kabine üç haftalık aranın ardından yeniden toplanacak
Kabine üç haftalık aranın ardından yeniden toplanacak
Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'nda konunun ağaç olmadığını gördüm
Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'nda konunun ağaç olmadığını gördüm
Elon Musk'tan federal çalışanlara yolladığı olay e-posta eleştirilerine yanıt
Elon Musk'tan federal çalışanlara yolladığı olay e-posta eleştirilerine yanıt
Su faturalarında yeni dönem: ‘Kirleten öder’ sistemi geliyor
Su faturalarında yeni dönem: ‘Kirleten öder’ sistemi geliyor