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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili, "En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir." dedi.

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Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3'üncü yılı nedeniyle 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduklarını belirtti.

Geride kalan 3 yıl içerisinde topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerini ileten ve yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Türkiye, 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, savaş 4'üncü yılına girerken diplomasiyi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını gördüklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir.

"Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Sayın Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara'da Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim; gelecek sene savaşın değil barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

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