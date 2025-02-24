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Alman aşırı sağcı parti AfD'den seçim sonuçları açıklaması

Alman aşırı sağcı parti AfD'den seçim sonuçları açıklaması

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel, dünkü seçimin ardından kurulacak yeni hükümette sorumluluk almak istediklerini söyledi.

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Aşırı sağcı AfD'nin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde dünkü genel seçimin sonuçlarını değerlendirdi.

Weidel, seçimi önde tamamlayan Hristiyan Birlik partilerine (CDU/CSU) koalisyon teklifini yineleyerek, "Dün ve geçtiğimiz haftalarda da vurguladığım gibi, sorumluluk almaya hazırız çünkü Alman seçmenler, siyasi değişime oy verdi. AfD ve CDU için güçlü bir çoğunluğa sahibiz. Seçmenler, merkez sağ bir hükümet istiyor." ifadelerini kullandı.

Bunun uygulanıp uygulanmayacağının CDU/CSU'ya bağlı olduğuna dikkati çeken Weidel, "Şu anda pek öyle görünmüyor. (CDU/CSU başbakan adayı) Friedrich Merz, AfD'ye karşı blokajını sürdürmeye karar verdi. Bu blokajın demokratik olmadığını düşünüyoruz. Milyonlarca seçmeni tek başına dışlayamazsınız." diye konuştu.

Bundan sonra güçlü muhalefet çalışması yapmak istediklerini belirten Weidel, ABD'den çok sayıda tebrik telefonu aldığını sözlerine ekledi.

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