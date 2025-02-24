SGK o emeklilerin peşine düştü! 100 bin kişi tespit edildi...

SGK, geçmişe yönelik sigorta ve emeklilik prim ödemelerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Buna göre, SGK, 2023'te 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespit etti. Şüpheli işlemlerin tespiti durumunda SGK, emeklilere tebligat göndererek ifadeye çağırıyor. Peki, sahte sigorta nedir? Emeklilikler iptal edilecek mi? Hangi yaptırımlar gündemde? İşte detaylar...

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SGK, sahte sigorta, hileli emeklilik ve prim usulsüzlüklerine ilişkin harekete geçti. Buna göre SGK, geçmişe dönük prim ödemelerini mercek altına alarak usulsüz işlemlere ilişkin denetimlerine hız verdi. Yapılan denetimlerde ise SGK'nın 2023 yılında yaklaşık 89 bine ulaşan usulsüzlük tespiti, 2024 yılında 100 bine dayandı.

3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İFADE VERMESİ GEREK

Usulsüzlüğün tespiti durumunda ise SGK, emekliliere tebligat göndererek ifadeye çağırıyor. Şüpheli işleme muhatap vatandaşların üç iş günü içinde SGK'ya gidip ifade vermesi gerekiyor.

Usulsüzlüğün tespiti durumunda yersiz ödemenin nedeni SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye yönelik faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler tahsil ediliyor.

Ayrıca, tespit tarihinden geriye doğru 24 ay içinde yapılan ödemeler için faiz uygulanmaz. Öte yandan yersiz ödemenin sigortalının kusurundan (örneğin sahte hizmet veya yanıltıcı/sahte belge kullanımı) kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir ve bu ödemelere faiz uygulanır.

Sabah'ın haberine göre, sigortalı olan bildirilen yerde değil bir başka yerde çalışılıyor olsa bile kişi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi nedeniyle sahte sigortalılık sayılıyor.

EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Böyle bir durumla karşılaşan kişiler ise emekli aylığı ve emekliliğin iptali durumu ile karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ediyor. Buna göre, emeklilik iptali dosya üzerinden yapılan incelemeler alınan ifadeler ve denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler üzerinde başlatılıyor. Emekliliğin iptali durumu ise kişiye SGK tarafından yazılı olarak bildiriliyor.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Emeklilik iptalinin olması durumunda ise, SGK'nın hatalı işlem yaptığı düşünülüyorsa itiraz edilmesi gerekiyor, itiraz etme süresi ise 7 gün olarak belirlendi. Yapılan itiraz, SGK tarafından incelenir ve sonuç kişilere iletilir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR

Ayrıca, sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına resmî belgede sahtecilik ve SGK'yı zarar uğratma suçları çerçevesinde suç duyurusunda bulunulur.

SÜRE SINIRINI BULUNMUYOR

Sahte sigortalılık incelemelerinde geriye doğru yapılacak incelemeler için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Bu tür usulsüzlük tespitleri, süre kısıtlaması olmaksızın geçmiş dönemi kapsayabilir.