Bakan Murat Kurum talimat verdi! Şehidin annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine verdiği "ev" sözü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yerine getirilecek.

Abone ol

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 22 Şubat'ta düzenlenen törenle cenazesi toprağa verilen Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine yeni bir ev alma sözü verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum Valisi Ali Çalgan ve bakanlık yetkililerine, şehidin sözünün yerine getirilmesi için talimat verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çorum Valiliğinin, aileye yeni bir ev inşa etmek üzere çalışmalara başladığı belirtildi.