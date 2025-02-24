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Yeni Zelanda, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacak

Yeni Zelanda, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacak

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, Wellington yönetiminin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

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Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Peters, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümünde Moskova hükümetine karşı yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Peters, bu yaptırımların Rusya'nın askeri-sanayi kompleksi, enerji sektörü ve Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteği ve Ukraynalı çocukların zorla yerinden edilmesiyle ilişkisi bulunan 52 kişi ve kuruluşu kapsadığını aktardı.

Rusya'nın "yasa dışı işgalinin" 3 yıldır Ukrayna halkına, doğasına ve altyapısına zarar verdiğini belirten Peters, Dünya Bankasının harekete geçirdiği Ukrayna İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Reform Güven Fonu'na 3 milyon dolarlık katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Peters, söz konusu fonun Ukrayna'daki "hizmet ve yardım çalışmalarının yürütülmesini, yeniden yapılanma ve reformların planlanmasını" sağlamak amacıyla verildiğini kaydetti.

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